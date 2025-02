Thomas Arzt: Lehrer in der Spirale der Gewalt

Es gibt Kriege, Krisen,Terror. Längst ist ein neues Zeitalter der Gewalt angebrochen. Das greift der Autor Thomas Arzt auf, der schon als Dramatiker für das Theater in der Josefstadt in Erscheinung trat. In seinem neuen Roman „Das Unbehagen“, mit dem er Lesungen in Salzburg und Linz hat, widmet er sich einem Lehrer, der plötzlich in Abgründe gerät. Wie es dazu kommt, schildert er im „Krone“-Talk.