Nach Brand sperrt Hotel noch für eine Woche auf

40 Gäste evakuiert

Wie berichtet, war in der Nacht auf Samstag Feuer in dem Traditionsbetrieb ausgebrochen. 40 Gäste mussten evakuiert werden, kamen bei Hotels ganz in der Nähe unter. Mittlerweile hat sich der Blick von Chef Robert Ramsebner wieder in die Zukunft gerichtet: „Wir müssen nach vorne schauen. Wir sind jetzt mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Stube wird weggerissen, da blutet einem schon das Herz, weil alles noch relativ neu ist.“ Bis zum Samstag sollen aber die nötigsten Arbeiten abgeschlossen sein.