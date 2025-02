Walter Kogler nach Handgreiflichkeiten gesperrt

Nur aus der Ferne verfolgte WAC-Boss Dietmar Riegler den Auftritt seiner „Wölfe“ in Tirol: Er genoss mit seiner Waltraud und einem befreundeten Ehepaar ein Weekend in England. Mit einer äußerst attraktiven Einstimmung auf einen freilich möglichen Europacup-Herbst der Wolfsberger: So sah er Sonntag seinen persönlichen Lieblingsklub Liverpool bei ManCity 2:0 siegen, sah wie Ex-Salzburg-Legionär Dominik Szoboszlai das 1:0 Topstar „Mo“ Salah auflegte, das 2:0 für den souveränen Leader selbst fabrizierte.