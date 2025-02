Norwegerin teilt Horror-Diagnose, Coach emotional

Unterdessen hat sich auch der Cheftrainer der norwegischen Skispringerinnen Christian Meyer in einem emotionalen Interview mit dem norwegischen Sender NRK zu Wort gemeldet. „Ich stand wie in Trance auf der Tribüne und hoffte einfach nur, dass sie aufstehen würde“, so der Coach. Weiterhin spürbar geschockt ergänzt Meyer, dass Björseth und das Team mittlerweile realisiert hätten, was geschehen sei und sich nun auf die Zukunft fokussieren wollen: „Es war schwierig, aber es geht voran.“