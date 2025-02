Skispringerinnen verpatzen WM-Generalprobe

„WM hat eigene Gesetze“

Pinkelnig meinte im ORF über die Vorstellung von Seriensiegerin Prevc: „Sie macht das unglaublich cool. Aber man weiß, eine WM hat eigene Gesetze. Wir werden alles reinhauen und schauen, was rauskommt.“ Die Titelkämpfe in Norwegen starten am Mittwoch, die Skispringerinnen sind erstmals am Freitag im Einzel von der Normalschanze im Einsatz. Danach folgen das Teamspringen, das Mixed sowie das Einzel von der Großschanze.