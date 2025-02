Afghanen überholen Syrer bei Asylanträgen

Sondereffekt bei Afghanen tritt ein

Größte Gruppe in Österreich waren diesmal Afghanen mit 629 Anträgen. Bei diesen ist jedoch ein Sondereffekt einzuberechnen. Denn nur 199 Personen haben erstmals einen Antrag gestellt. Die übrigen sind Personen, die befristeten (subsidiären) Schutz in Österreich haben, aber einen neuen Asylantrag gestellt haben. Dies könnte u.a. auf Gespräche des Innenministeriums in Kabul zurückzuführen sein, die möglicherweise die Chancen erhöhen, dass wieder Personen nach Afghanistan ausgewiesen werden.