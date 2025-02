„Jeder Mensch ist vor Gott gleich viel wert“

Frauen in der Kirche: Ein langsamer Wandel

Auch sehr kontroverse Themen wurden in den Raum gestellt und Bischof Benno Elbs dabei ordentlich in die Mangel genommen. Eines davon war die Rolle der Frauen in der Kirche. Bischof Elbs zeigte sich zuversichtlich: „Wir brauchen Frauen in der Kirche. Es geht zwar schleppend voran, aber es gibt Fortschritte. So gibt es im Vatikan zum ersten Mal eine Präfektin.“ Bezüglich der Frage nach dem Frauenpriestertum äußerte er sich zukunftsorientiert: „Die katholische Kirche ist weltweit vertreten, was eine Chance, aber auch ein Problem darstellt, da sich Veränderungen langsam entwickeln.“