Wie sinnvoll ist ein Handyverbot an Schulen?

Der Ist-Zustand in Vorarlberg

In den meisten Volksschulen in Vorarlberg ist die Nutzung von Smartphones bereits durch die Hausordnung untersagt. Das bestätigt Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP): „In Vorarlberg haben wir bereits Empfehlungen zur Einschränkung der Handynutzung an Schulen ausgesprochen, die auch ohne Erlass eine große Wirksamkeit zeigen.“ Sie begrüßt zwar „die Einschränkung der Nutzung digitaler Endgeräte an Schulen“, zweifelt jedoch an der Umsetzbarkeit per Erlass durch die Länder. Denn diese Erlässe seien rechtlich nicht verbindlich. „Ein verbindliches Handyverbot könnte nur auf Bundesebene umgesetzt werden.“