Launisches Wetter: Was uns nächste Woche erwartet

Am Montag startet der Tag im Grazer Becken und im Südburgenland mit leichtem Regen, während im Donauraum hartnäckiger Hochnebel das Bild bestimmt. Doch schon bald setzt sich die Sonne mit Zwischenhocheinfluss durch und sorgt für freundliches Wetter. Die Freude währt allerdings nicht lange: Bereits am Nachmittag ziehen von Westen her dichte Wolken einer Warmfront auf. Die Temperaturen schwanken morgens zwischen minus drei und plus vier Grad, tagsüber werden sechs bis 13 Grad erreicht.