Asche löste Waldbrand an tschechischer Grenze aus

Etwa 600 Quadratmeter Wald unmittelbar an der Grenze zu Tschechien begannen am Samstagnachmittag zu brennen. Der Besitzer eines Hauses unmittelbar am Waldrand soll zuvor die Asche des Ofens dort ausgekippt haben. Sofort eilten die Kräfte von fünf Feuerwehren zum Einsatzort und begannen mit zwei HD-Rohren den Löscheinsatz.