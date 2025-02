„Auch Polizisten brauchen psychologische Stützen“

Sieben „Peer Supporter“ in Kärnten

„Sie sind in den Bundesländern die ersten Ansprechpartner. Allein in Kärnten sind aktuell sieben dieser psychologischen Unterstützungsbeamten im Einsatz. Eine Kollegin davon ist direkt in der Polizeischule angesiedelt. Selbstverständlich stehen wir diesen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – wenn nötig auch vor Ort.“