„Schrecklicher Charakter!“ Vini soll zu Saudis

„Das wäre für Barca das Beste“, sagt Gaspart in einem aktuellen Interview mit der Saudi-Zeitung „Al-Eqtisadiah“: „Ich hoffe, das Angebot aus Saudi Arabien ist gut genug für Vinicius und er nimmt es an.“ Gasparts Barca-Herz pulsiert offenbar auf Hochtouren, wenn er an Vini denkt. Ein Abgang von Real „wäre das Beste für Barca“, sagt der 80-Jährige, der von 2000 bis 2003 die Geschicke der „Blaugrana“ lenkte. Warum es das Best wäre? „Vinicius ist ein sehr schneller Spieler mit einem beeindruckenden Dribbling und einem schrecklichen Charakter.“