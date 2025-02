Schwerer Unfall beim Rodeln wirft viele Fragen auf

„Unsere Tochter hat zum Glück überlebt, wir wollen aber, dass das Risiko weiterer Unfälle so gut wie möglich reduziert wird.“ Das betonen jene Eltern aus dem Bezirk Mattersburg, deren Tochter am 1. Februar auf der Rodelbahn am Semmering in Niederösterreich schwere Verletzungen erlitten hatte.