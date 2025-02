Kletterin (61) stürzte auf einen Felsvorsprung

Die 61-Jährige aus Mauthausen war am Freitag in Hinterstoder klettern. Dabei stürzte die Frau gegen 15 Uhr – vermutlich weil bereits ihre Kräfte nachließen – in der letzten schwierigen Passage im Klettersteig „Poppenberg“ einige Meter ab. Die Hobby-Sportlerin schlug mit der linken Brustseite auf einem Felsvorsprung auf und war nicht mehr in der Lage weiterzuklettern.