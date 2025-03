Martina Reuter: „Mit 50 will ich Millionärin sein“

Das ist ja amüsant, in den meiste Fällen wird’s umgekehrt sein. Apropos Kinder: Gibt es da manchmal Stress, wenn der Nachwuchs vom „OnlyFans“-Account der Mama in den Nachrichten liest?

Gar nicht. Die Kinder kennen mich ja, die wissen ja, dass ich eine verrückte Nudel bin. Und das finden die ja auch gut so! Sie finden es viel schlimmer, wenn ich irgendwie auf Instagram ein Foto mache und dabei meine Lippen nach vorne schiebe, so auf sexy, das finden sie ganz schlimm, weil sie sagen „Du schaust in echt gar nicht so aus“. Das finden sie schlimmer, als wenn ich mich im Bikini zeige oder so. Aber an sich sind die total cool damit, weil das ist ja auch ein Teil meines Lebens, und wie ich Geld verdiene. Und ich sage zu meinen Kindern „Hey, wir leben in 2025. So verdient man heutzutage Geld. Wenn ihr das nicht verstanden habt, dann müsst ihr euch irgendwie weiterentwickeln.“ Wenn du was entwickelst oder wenn du was hast an deinem Körper, was schön ist und die Menschen dafür Geld bezahlen, soll es doch nichts Schlimmeres geben.