Reuter sticht sich Tattoo für Fuß-Fetischisten

Ebenfalls zentral im Bild zu sehen ist ein Beautyprodukt mit Sheabutter und Sonnenblumenöl: „Füße wie eine Göttin“ prangt in dicken Buchstaben auf der Verpackung, welche ihr Konterfei ziert. Damit kommt die Creme in etwa so teuer, wie ein monatliches Abonnement ihres OnlyFans-Kanals. Für erstere nimmt sie knappe 25 Euro, für die Bespaßung im Netz verlangt Reuter 20 Dollar (exklusive Steuern).