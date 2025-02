Jetzt gibt es auch Spa-Erlebnisse für die Haare

Wie neu geboren

„Ein steter Wasserstrahl wirkt entspannend, weiters wird der Kopf mittels verschiedener Techniken massiert“, so Nussbaum. Ätherische Öle kommen ebenso zum Einsatz wie Haarmasken und Co. Am Ende wartet noch ein Haarstyling. Nach etwas mehr als einer Stunde fühlt man sich mit Haut und Haar wie neu geboren.