Brisant! „Kaiser“-Freund bestätigt dubiose Zahlung

Er habe jedoch nie nach dem Zweck der Zahlung gefragt, „weil mich das nichts anging“. Der Grund ist bis heute unklar. Ex-FIFA-Boss Blatter soll in der kommenden Woche per Videos in dem Prozess aussagen. Radmann erklärte, er selbst habe erst später davon erfahren, dass Beckenbauer das nach Katar geflossene Geld zuvor als Darlehen vom französischen Unternehmer Robert Louis-Dreyfus erhalten hatte.