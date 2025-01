24 Millionen Euro! DFB verklagt Ex-Boss Zwanziger

Seit knapp elf Monaten läuft ebenfalls am Landgericht Frankfurt ein Steuerstrafverfahren gegen drei ehemalige DFB-Funktionäre, darunter Zwanziger. In dem Prozess soll geklärt werden, ob der DFB eine Zahlung von 6,7 Millionen Euro an die FIFA aus dem Jahr 2005 unberechtigt als Betriebsausgabe deklariert und dadurch Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Zwanziger sowie der frühere DFB-Boss Wolfgang Niersbach und der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt haben den Vorwurf stets strikt zurückgewiesen.