Biathlon-WM: Schießen kostet Hauser/Eder Medaille

Hauser: „Muss es am Schießstand besser machen“

Der Grund für ihre verpatzte Serie bei ihrem letzten Schießen? „Im zweiten Turn hätte ich die sicheren Serien probieren müssen, aber mir war das Tempo zum Schießstand fast zu langsam“, lautete eine erste Analyse von Hauser, die in der Frauen-Staffel am Samstag und im Massenstart am Sonntag noch zwei Einsätze hat. „Ich muss es am Schießstand besser machen. Läuferisch stimmt es mich zuversichtlich, dass es heute so gut gegangen ist.“