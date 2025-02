Wieder gesund, aber: Gasser fehlt auch in Calgary!

Carroll und Svancer im Einsatz

Beim Buckelpisten-Weltcup im chinesischen Beidahu kehrt hingegen Avital Carroll wieder zurück. Die Ski-Freestylerin war wegen einer in Bakuriani erlittenen Fraktur eines Knochenvorsprungs in der rechten Schulter für zwei Monate außer Gefecht. In Beidahu, Almaty und Livigno will sich die zweifache WM-Dritte für die WM in der zweiten März-Hälfte im Engadin (SUI) in Form bringen.