DTM-Meister Bortolotti fährt wieder für Red Bull

„Das Rennauto ist eigentlich nicht für den Schnee konzipiert, aber es hat das gut gemeistert“, lacht Bortolotti, „aber demnächst sind wir in Spanien zum Testen.“ Auf einer richtigen Rennstrecke. Mit seinem neuen Team. Mit SSR holte der Wiener seinen ersten Meistertitel in der DTM, diese Saison – die Ende April in Oschersleben beginnt – fährt der Lamborghini-Werkspilot für Abt.