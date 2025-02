Zwei ÖSV-Girls fahren WM-Superstar um die Ohren

Mit ihren zwei Goldmedaillen in der Abfahrt und gemeinsam mit Mikaela Shiffrin in der Team-Kombi hatte sich US-Girl Breezy Johnson zur erfolgreichsten Teilnehmerin der Ski-WM in Saalbach gekrönt. Am Donnerstag wurde die 29-Jährige aber von einer kaderloser Österreicherin und einer 20-jährigen Vorarlbergerin in die Schranken gewiesen.