Nach Sperre gibt’s nun Geldregen für WM-Sensation

Im Weltcup hat Johnson bis dato keinen Sieg geschafft, bei der WM in Österreich schlug sie in ihrem Spezialrennen zu. In den Abfahrtstrainings hatte sie mit den Rängen zwei, zwei und sechs bereits bekundet, dass ihr die Strecke entgegenkommt. Mit Startnummer 1 eilte die US-Amerikanerin vor allem im Mittelteil und im Schlussabschnitt der Konkurrenz davon. „Jeder hat mir das ganze Jahr lang gesagt, wie gut ich in Saalbach sein werde, wie sehr mich die Österreicherinnen in Saalbach auf der Rechnung haben“, sagte Johnson. „Ich liebe die Abfahrt, die Abwechslung, all die verschiedenen Pisten. Vielleicht ist es einfach so, dass diese Piste mich mag.“