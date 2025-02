Von der Ski-WM in Saalbach direkt nach Nairobi

„Warum passiert das immer nur an einem Mittwoch?“

Wiesberger schnallte am Samstag auch selbst die Latten an, genoss großartige Stunden auf der Piste. Das Hochgefühl der Ski-WM hat er mit nach Kenia genommen. Am Mittwoch spielte er beim Pro-Am der Magical Kenyan Open ein Hole-in-One, lachte dazu: „Warum passiert das immer nur an einem Mittwoch und nicht im Turnier?“ Mit seinem neuen Caddie Greg Milne (Irl), der auch schon Ryder-Cup-Sieger Robert MacIntyre zur Seite stand, will er nach einer bisher durchwachsenen Saison in Afrika die Trendwende schaffen.