28 Tuberkulose-Infektionen, 16 Betriebe gesperrt

Regulierung des Rotwildbestands

Entwarnung gab es im Fall jenes Hofes im Bregenzerwald (die „Krone“ berichtete), dessen gesamter Tierbestand getötet werden musste. Von über 800 untersuchten Tieren seien nur fünf positiv getestet worden, eine Weiterverbreitung habe in weiterer Folge nicht stattgefunden, hieß es. Der Fall gilt nunmehr als abgeschlossen. Als Schlüssel in der TBC-Bekämpfung bei Rindern gilt die Regulierung des Rotwildbestands, denn das Tuberkulose-Bakterium wird in den allermeisten Fällen vom Rotwild auf die Kühe übertragen. Beim Rotwildbestand im Gebiet Bezau-Schönenbach wurden bereits in den vergangenen Jahren mit steigender Tendenz TBC-Fälle bei Rotwild festgestellt. Obwohl der Abschuss massiv erhöht wurde, nahm die Anzahl der Fälle stetig zu – zuletzt um 20 Prozent.