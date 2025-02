Veranstaltungs-Endspurt in den Semesterferien

So schnell sie auch da waren, so schnell sind sie wieder weg: Die Semesterferien in OÖ gehen zu Ende. Um das Wochenende aber noch gut zu gestalten, haben wir einige Highlights vorbereitet. In Linz kann man mit einem Ticket am Wochenende sieben Museen entdecken. Die Kleinen können sich aber auch am Feuerkogel die Skier anschnallen und um die Wette fahren oder in Wels alte Spielsachen kaufen und verkaufen.