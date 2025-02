Pfusch: Mieterin sollte doppelt für Heizung zahlen

Statt Nachzahlung gibt‘s eine Rückzahlung

So blieb nur noch der Weg zum Gericht – erst dann zeigte das Unternehmen Einsicht, stornierte die ursprünglichen Rechnungen und erstellte eine neue Heizkostenabrechnung. „Laut den neuen Berechnungen steht der betroffenen Mieterin sogar eine Rückzahlung in Höhe von knapp 800 Euro zu“, so Prettner. Die schwierige Wirtschaftssituation führt derzeit überhaupt dazu, dass die Arbeiterkammer immer öfter kontaktiert wird.