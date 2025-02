Münchner Markus Poschner übernimmt ORF-Orchester

Vor seinem Konzerthaus-Auftritt am Donnerstag (20. Februar) wurde bekannt, dass Markus Poschner mit der Saison 2026/27 die Position des Chefdirigenten beim ORF Radio-Symphonieorchester Wien antreten wird. Markus Poschner, er ist bis 2027 noch Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz, hat zuletzt – auch am Pult des RSO – mit seinen Bruckner-Interpretationen beeindruckt. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Linzern wurde 2020 mit der Auszeichnung zum „Orchester des Jahres“ und „Dirigent des Jahres“ in Österreich gewürdigt.