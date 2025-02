Mega-Auftrag für Bahn bringt 189 Millionen Euro

12.000 Mitarbeiter in 21 Ländern

Swietelsky ist das drittgrößte Bauunternehmen Österreichs, beschäftigt derzeit rund 12.000 Mitarbeiter in 21 Ländern. Die Bauleistung des Konzerns belief sich im Geschäftsjahr 2023/24 auf 3,5 Milliarden Euro, mehr als die Hälfte davon wurde in Österreich erzielt.