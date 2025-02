Lkw stürzte auf Autobahn um – Bergung kompliziert

Zwei Feuerwehren wurden in der Nacht auf Dienstag kurz vor 1 Uhr früh auf die A8 nach Haag am Hausruck gerufen. Dort wurde den ersten Angaben zufolge ein schwerer Unfall vermutet. Weil die Florianis am angeblichen Unfallort aber nichts fanden, fuhren sie die Strecke ab – und stießen rund 20 Kilometer weiter in Fahrtrichtung Passau bei Ort im Innkreis auf einen umgestürzten Sattelzug.