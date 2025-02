Experten wollen antike Stadt Palmyra restaurieren

In jüngster Vergangenheit war dort ein Gefängnis untergebracht, in dem Tausende politische Gefangene, darunter auch Gegner des Assad-Regimes, gefoltert wurden. Als die Terrormiliz Islamischer Staat die Kontrolle über die Stadt innehatte, wurden viele bekannte Monumente beschädigt. So wurden beispielsweise Tempel oder ein Triumphbogen zerstört, weil IS-Anhänger diese Bauwerke als Symbole der Götzenanbetung betrachteten.