Lehrlinge werden derzeit dringend gesucht

Die meisten offenen Stellen werden in den Berufen Einzelhandelskaufmann/frau (108), Zerspannungstechnik (71), Maschinenbautechnik (55), Koch/Köchin (46) sowie Anlagen- und Betriebstechnik (40) angeboten. „Der Lehrstellenmarkt entwickelt sich weiterhin gut. In den nächsten Wochen gibt es so viele gemeldete Lehrstellen wie kaum sonst im Jahr. Wer eine Stelle sucht, sollte jetzt aktiv werden“, empfiehlt Bereuter. Jugendliche der 9. Schulstufe können sich noch während des Schulbesuchs als lehrstellensuchend vormerken. Zudem sind alle beim AMS gemeldeten, offenen Lehrstellen über die Job-Suchmaschine „alle jobs“ (www.ams.at/allejobs) kostenlos abrufbar.