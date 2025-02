Todesdrama! Schlafender Obdachloser überfahren

Jeder kennt es – den Zeitdruck am Weg in die Arbeit. Man steigt ins Auto, fährt los und schaut nur halb auf die Ausfahrt oder Straße. So tragischerweise auch bei einem tödlichen Unfall in Wien-Neubau. Eine Anrainerin dürfte Montagfrüh einen in der Einfahrt schlafenden Obdachlosen übersehen haben und überrollte den Mann mit ihrem Pkw. Das Opfer erlitt erhebliche Verletzungen, jede Hilfe kam zu spät. „Es ist aber noch unklar, ob er beim Unfall oder schon davor verstarb“, so eine Sprecherin der Landespolizeidirektion auf Nachfrage der „Krone“.