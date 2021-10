Der große „Mahü“-Report: Wo die Fassade bröckelt

Doch natürlich ist auch viel Gutes geblieben vom 25-Millionen-Euro-Projekt „Mahü“. Wiens beliebte Einkaufsmeile zieht an Spitzentagen mehr als 74.000 Menschen an. Sobald die Sonne hervorblitzt, lockt eine Reihe von Schanigärten. Zahlreiche Konzerne haben hier ihre Flagship-Stores. Sie sind zu Besuchermagneten geworden. Früher schlängelten sich die Autos Stoßstange an Stoßstange durch die Mariahilfer Straße. Seit sie nahezu autofrei ist, hat sie sich in eine beliebte Einkaufs- und Freizeitmeile verwandelt. Hier wird kräftig in die Pedale getreten, gelaufen oder einfach nur auf einer der vielen Bänke verweilt.