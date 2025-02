Anti-Fluch-Paragraph fordert sein nächstes Opfer

Spätestens jetzt ist klar, dass der Kampf des Automobil-Weltverbandes gegen Flüche, Schimpfwörter und anderes ungebührliches Verhalten einem harten Kurs folgt. Sofern es noch Zweifel daran gab, ob diese harte Linie wirklich so umgesetzt wird wie von den jüngsten Regeländerungen nahegelegt, so haben die Stewards beim zweiten Lauf der Rallye-WM WRC in Schweden diese ausgeräumt.