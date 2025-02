Die Roten Teufel setzten sich an die Spitze!

Nur zu Beginn war das Spitzenspiel in der HLA-Meisterliga zwischen dem HC Hard und Krems ausgeglichen, danach dominierten nur noch die Roten Teufel in der gegnerischen Halle. Das Team von Hannes Jón Jónsson steigerte sich von Minute zu Minute – 36:30 (18:14) hieß es am Ende, die Harder feierten einen souveränen Auswärtssieg, der ein starkes Signal an die Konkurrenz um den Meistertitel sendete.