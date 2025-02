Netflix-Star Kim Sae-ron (24) tot aufgefunden

Mit neun Jahren erste Rollen

Kim Sae-ron begann ihre Karriere als Kinderdarstellerin im Jahr 2009 in den Film „Ein ganz neues Leben“ („Yeohaengja“). Ihr schauspielerisches Talent wurde schon früh erkannt, was ihr im Jahr 2010 die Rolle der Tochter von Won Bin in dem erfolgreichen Film „The Man From Nowhere“ einbrachte. Dieser Film verhalf ihr zu großer Bekanntheit in Südkorea.