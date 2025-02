Mit dem Leben kehrt Hoffnung zurück an den Zicksee

Die Hoffnung ist zurück

Durch diese Maßnahmen konnte endlich das Leben zurückkehren an den Zicksee. Es wurlt nur so von Blässhühnern, Gänsen, Enten. Auch Schwanenpaare haben sich wieder angesiedelt. „Wie das in Zukunft mit dem Baden wird bei uns, kann ich nicht vorhersagen“, sagt Schmidt. „Aber es ist zumindest die Hoffnung wieder da.“ Freilich seien während der Dürre die Gäste weniger geworden. Wer schaut sich schon nichts an? Aber: „Touristen und auch Tagesausflügler genießen die Natur, die Ruhe. Sie machen Radausflüge oder Spaziergänge. So wie die Leute, die in der Sonderkrankenanstalt behandelt werden.“