Unfalllenker beim Spurenverwischen überführt

Über die Motorhaube eines Pkw geschleudert wurde ein 26-jähriger Mopedlenker bei einem Verkehrsunfall in Haid. Der Mann war auf der Kremstal Bundesstraße in Richtung Traun unterwegs, als ihm im Gemeindegebiet von Haid ein 33-jähriger Rumäne im Auto entgegenkam. Der 33-Jährige wollte in die Neusiedlerstraße links abbiegen, wobei es zur Kollision kam. Dabei erlitt der Mopedlenker Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.