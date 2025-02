Die berühmteste Geige der Welt

Sie heißen „Princess Aurora“, „Viotti ex Bruce“, „Gibson ex Huberman“, „Lady Blunt“ und „Messiah“. Von den rund 1100 Instrumenten, die der Gitarren- und Geigenbauer Antonio Stradivari aus Cremona in seinem langen, 93 Jahre dauernden Leben gefertigt hat, haben sich rund 600 Instrumente bis heute erhalten. Jedes hat einen klangvollen Namen, ist im Laufe der Jahrhunderte durch viele Hände gewandert.