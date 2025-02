Simon Fleisch fährt auf Angriff

Und heute und morgen gibt es für den Montafoner in Val di Fassa (It) nun die nächste Chance. „Es ist exakt der gleiche Kurs wie beim Weltcup, also ziemlich cool“, erzählt Fleisch vom Trainingstag im Fassatal. Wo er sich in der EC-Gesamtwertung langsam wieder auf Kurs bringen will. Mit 84 Punkten liegt der 24-Jährige derzeit auf Rang 20, 242 Zähler fehlen im auf die Top drei und damit ein Fixticket für die nächste Weltcup-Saison. „Es ist zwar in weite Ferne gerückt, aber das ist nach wie vor mein Ziel“, stellt Fleisch klar, „ich werde mein Bestes geben.“