So stieg Gusenbauers Gage im Benko-Universum

In besseren Zeiten saßen René Benko und Alfred Gusenbauer im Swimming Pool der Villa Ansaldi am Gardasee, ließen sich die Sonne auf den Bauch scheinen und genossen dicke Zigarren. Heute sitzt Finanzjongleur Benko in U-Haft. Und sein langjähriger Berater Gusenbauer sorgt auch nach seiner Zeugenaussage vor den Ermittlern der Soko Signa mit üppigen Honorarnoten im Pleitejahr 2023 für Aufsehen. Der ehemalige SPÖ-Vorsitzende hatte Ende Oktober 2023, kurz vor dem Crash der Signa Holding, noch zwei Honorarnoten über insgesamt 3,3 Millionen Euro in Rechnung gestellt. Für die „strategische Beratung“ bei „Kapitalaufbringungsmaßnahmen“.