Was Oberösterreich jetzt von der Politik erwartet

„Die Arbeitskosten in Österreich sind seit Anfang 2019 um 30 Prozent gestiegen, in Deutschland um 19 Prozent und in der EU insgesamt um 23 Prozent – wir müssen in Österreich zumindest auf den europäischen Durchschnitt kommen“, so voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner.

(Bild: Pail Sepp)