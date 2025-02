LIVE ab 14.30 Uhr: Der GAK empfängt den LASK!

Anknüpfen will der GAK nach matter erster an eine starke zweite Hälfte gegen die Altacher. „Diesen Rückenwind gilt es jetzt mitzunehmen“, sagte GAK-Coach Rene Poms, der im achten Liga-Spiel mit den Grazern seinen vierten Sieg anpeilt. Dass die Grazer die jüngsten drei Bundesliga-Heimduelle mit dem LASK für sich entschieden haben, ist angesichts der zeitlichen Distanz nur kuriose Fußnote. In den Jahren 2000 und 2001 gingen diese Partien mit einem Torverhältnis von 6:2 an den GAK.