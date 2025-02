Saison-Aus! Kai Havertz muss operiert werden

Damit muss auch DFB-Teamchef Julian Nagelsmann vorerst ohne den Topstürmer planen. Für die Deutschen steht im März das Viertelfinale der Nations League gegen Italien an. Im Hinspiel muss Nagelsmann zudem auf Bayer Leverkusens aktuellen Offensivstar Florian Wirtz verzichten, er ist in der Partie am 20. März in Mailand gesperrt.