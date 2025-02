ÖSV-Fahrerin: „Ich bin nur ein Lückenfüller“

Dennoch sah die 29-Jährige, die seit 2. Dezember 2023 (Tremblant/Kanada) kein einziges Mal den zweiten Durchgang in dieser Disziplin erreichte, auch das Positive: „Ein zweiter Lauf ist für meine Riesentorlauf-Karriere sicher hilfreich. Das kann ich mitnehmen.“ Die WM-Dritte in der Teamkombi an der Seite von Stephanie Venier will noch einmal die Stimmung aufsaugen. „Das wichtige Rennen kommt am Samstag“, spricht Truppe den Slalom an.