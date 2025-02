Tödlicher Unfall: Lkw stürzt auf A2 in Tiefe

Zwei griechische Fernfahrer (44 und 43 Jahre) waren gerade in Richtung Italien unterwegs. „Bei der Brücke über der Gailitz, im Bereich von Stossau, Gemeinde Arnoldstein, Bezirk Villach Land, geriet das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache an den rechten Fahrbahnrand, durchbrach die Leitschiene und stürzte über die Brückenkante etwa 16 Meter in die Tiefe“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang.