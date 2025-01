Kein Ende in Sicht: Energiepreise stiegen erneut

Die höheren Preise für Diesel (plus 1,1 Prozent), Superbenzin (plus 0,9 Prozent) und Heizöl (plus 1,5 Prozent) sorgten im Dezember für den Anstieg des Energiepreisindex (EPI), teilte die Energieagentur mit. Die Treibstoffkosten würden sich besonders stark auf den EPI auswirken, da sie für durchschnittliche Haushalte von großer Bedeutung seien.