Mann hatte Messer dabei: „Weil Reumannplatz halt“

Am Mittwoch ist am Landesgericht der Prozess gegen einen 22-jährigen Tschetschenen wiederholt worden, der am 1. März 2024 am Reumannplatz zwei Syrern im Alter von 18 und 21 Jahren jeweils ein Klappmesser in die Brust gestochen hatte. Das Urteil: Viereinhalb Jahre Haft.